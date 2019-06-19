Погода на день в Донецке: 19 июня будет до 30 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-19T07:13:51+03:00

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В среду, 19 июня, погода в Донецке и ДНР будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Местами на территории Республики возможны кратковременные дожди.

Утром столбики термометров покажут от +19 до +27 градусов. Днем синоптики прогнозируют 30 градусов выше нуля. Вечером ожидается +28... +23.

Утром ветер будет дуть в северо-восточном направлении, которое днем сменится на северное. Скорость воздушных масс составит от 1 до 3 м/с.

Тем временем, синоптики ДНР прогнозируют на текущей неделе жаркую погоду, температура воздуха днем будет достигать 37 градусов тепла.

Народный прогноз погоды. В этот день почитается память преподобного Илариона Нового. У сельских жителей начинается разгар прополки. По этому поводу есть пословица: «Пришел Илларион — дурную траву с поля вон». Наши предки в этот день наблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно рассчитывать на хорошую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU