На войну в Донбассе? Пентагон выделит 250 миллионов долларов на вооружение ВСУ

18 Июнь 21:05 2019-06-18T21:05:26+03:00

Всего за время конфликта уже выделено полтора миллиарда долларов

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В Пентагоне заявили, что выделит Украине еще 250 миллионов долларов на вооружение, обеспечение и снабжение Вооруженных сил Украины.

Оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки выделит незалежной ряд вооружений и военного оборудования.

- Киев получит снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, (оборудование для) командования и управления; оборудование для обнаружения радиолакационного подавления и обеспечения безопасной связи; (оборудование для обеспечения) передвижения военных; приборы ночного видения и медикаменты, - отметили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве США подчеркнули, что с начала конфликта в Донбассе – Украине уже выделено помощи на полтора миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU