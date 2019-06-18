На войну в Донбассе? Пентагон выделит 250 миллионов долларов на вооружение ВСУ
В Пентагоне заявили, что выделит Украине еще 250 миллионов долларов на вооружение, обеспечение и снабжение Вооруженных сил Украины.
Оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки выделит незалежной ряд вооружений и военного оборудования.
- Киев получит снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, (оборудование для) командования и управления; оборудование для обнаружения радиолакационного подавления и обеспечения безопасной связи; (оборудование для обеспечения) передвижения военных; приборы ночного видения и медикаменты, - отметили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве США подчеркнули, что с начала конфликта в Донбассе – Украине уже выделено помощи на полтора миллиарда долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU