Чтобы быстрее шел процесс: В Луганске открыли еще семь центров перевода документов для паспорта РФ

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-18T17:16:50+03:00

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Еще семь центров перевода документов для получения паспорта Российской Федерации открыли в Луганске на базе образовательных учреждений. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

- Еще с сегодняшнего дня мы открыли дополнительно центры перевода в Луганске, это пять центров перевода на базе колледжей и два – на базе лицеев-интернатов, - сказала она.

Новые центры открыты на базе следующих образовательных учреждений:

- Луганский архитектурно-строительный колледж имени архитектора Шеремета (улица Оборонная, 8);

- Луганский государственный колледж экономики и торговли (улица Советская, 44);

- Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства (улица Переяславская, 7);

- Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства (улица Учебная, 18);

- Луганский колледж строительства, экономики и права (улица Кирова, 62);

- Луганский экономико-правовой лицей-интернат имени героев "Молодой гвардии" (поселок Юбилейный, улица Ленина, 12);

- Луганский гуманитарно-экономический лицей интернат (улица Леваневского, 105).

ИСТОЧНИК KP.RU