Чтобы быстрее шел процесс: В Луганске открыли еще семь центров перевода документов для паспорта РФ
Еще семь центров перевода документов для получения паспорта Российской Федерации открыли в Луганске на базе образовательных учреждений. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.
- Еще с сегодняшнего дня мы открыли дополнительно центры перевода в Луганске, это пять центров перевода на базе колледжей и два – на базе лицеев-интернатов, - сказала она.
Новые центры открыты на базе следующих образовательных учреждений:
- Луганский архитектурно-строительный колледж имени архитектора Шеремета (улица Оборонная, 8);
- Луганский государственный колледж экономики и торговли (улица Советская, 44);
- Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства (улица Переяславская, 7);
- Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства (улица Учебная, 18);
- Луганский колледж строительства, экономики и права (улица Кирова, 62);
- Луганский экономико-правовой лицей-интернат имени героев "Молодой гвардии" (поселок Юбилейный, улица Ленина, 12);
- Луганский гуманитарно-экономический лицей интернат (улица Леваневского, 105).
ИСТОЧНИК KP.RU
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