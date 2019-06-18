СБУ выявила больше 200 фактов хищения оружия и боеприпасов военнослужащими ВСУ в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-18T15:40:13+03:00

Об этом сообщил начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов

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Только за месяц сотрудники службы безопасности Украины выявили больше 200 фактов хищения оружия и боеприпасов военнослужащими ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В службе безопасности Украины только за май зафиксировано более 200 фактов хищений боеприпасов и оружия в ВСУ. В материалах оперативников СБУ факты хищения оружия и недостачи боеприпасов выведены в отдельное дело и взяты на особый контроль недавно назначенным главой СБУ (Владиславом) Бухаревым, - рассказал он.

По словам Безсонова, порядка 60 из указанных случаев отмечены в 79-й бригаде,

- Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения этой бригады уже вызван для дачи показаний, - сообщил представитель НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU