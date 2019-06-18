СБУ выявила больше 200 фактов хищения оружия и боеприпасов военнослужащими ВСУ в Донбассе
Только за месяц сотрудники службы безопасности Украины выявили больше 200 фактов хищения оружия и боеприпасов военнослужащими ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- В службе безопасности Украины только за май зафиксировано более 200 фактов хищений боеприпасов и оружия в ВСУ. В материалах оперативников СБУ факты хищения оружия и недостачи боеприпасов выведены в отдельное дело и взяты на особый контроль недавно назначенным главой СБУ (Владиславом) Бухаревым, - рассказал он.
По словам Безсонова, порядка 60 из указанных случаев отмечены в 79-й бригаде,
- Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения этой бригады уже вызван для дачи показаний, - сообщил представитель НМ ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU