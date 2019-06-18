2019-06-18T20:14:01+03:00
Политика

Зеленский – главе Бундестага: Мы начинаем восстанавливать Донбасс

Президент Украины попросил у Европы денег на ремонт
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com/@APUkraineФото: twitter.com/@APUkraine
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Президент Украины Зеленский встречался сегодня в Берлине с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле. Во время беседы они обсудили и вопрос восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом говорится в профиле Twitter администрации главы незалежной.

- Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас, - сказал Зеленский Шойбле.

Кроме этого, Владимир намекнул европейскому представителю, что на это нужна финансовая помощь.

- И здесь Европа нам может помочь, - говорит президент Украины. – Нам нужно отстраивать школы, детские сады, просто дороги, которых нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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