Зеленский – главе Бундестага: Мы начинаем восстанавливать Донбасс
Президент Украины попросил у Европы денег на ремонт
Фото: twitter.com/@APUkraine
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Президент Украины Зеленский встречался сегодня в Берлине с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле. Во время беседы они обсудили и вопрос восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом говорится в профиле Twitter администрации главы незалежной.
- Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас, - сказал Зеленский Шойбле.
Кроме этого, Владимир намекнул европейскому представителю, что на это нужна финансовая помощь.
- И здесь Европа нам может помочь, - говорит президент Украины. – Нам нужно отстраивать школы, детские сады, просто дороги, которых нет.
ИСТОЧНИК KP.RU