Прошел слух: Киев хочет вернуть ж/д сообщение с Донбассом
Украинские средства массовой информации начали давать сообщение, со ссылкой на Кабинет министров незалежной, что Киев намерен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
- Стратегия «Укрзализныци» до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом, - говорится в опубликованном документе, который Кабинет Министров утвердил 12 июня.
Кроме этого отмечается, что, если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.
- К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое, - сказано в тексте документа.
Этот закон касается грузовых перевозок, о пассажирском сообщении между Украиной и Донбасса речи не идет.
ИСТОЧНИК KP.RU