Прошел слух: Киев хочет вернуть ж/д сообщение с Донбассом

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-18T15:22:01+03:00

Об этом сообщают в украинских средствах массовой информации

Изменить размер текста: A A

Украинские средства массовой информации начали давать сообщение, со ссылкой на Кабинет министров незалежной, что Киев намерен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.

- Стратегия «Укрзализныци» до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом, - говорится в опубликованном документе, который Кабинет Министров утвердил 12 июня.

Кроме этого отмечается, что, если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

- К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое, - сказано в тексте документа.

Этот закон касается грузовых перевозок, о пассажирском сообщении между Украиной и Донбасса речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU