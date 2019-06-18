Бойцы роты «Беркут» ЛНР победили на чемпионате Европы по силовым видам спорта

18 Июнь 22:21 2019-06-18T22:21:58+03:00

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Бойцы роты специального назначения ОМОН «Беркут» ЛНР Дмитрий Пономарчук и Константин Шинкарев победили на чемпионате Европы по силовым видам спорта «Олимпия IV», который проходил в Сочи. Об этом сообщили в МВД Республики.

- Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из разных стран мира. Были представители многих городов Российской Федерации, Казахстана, Беларуси, Китая, Израиля, Ирана и других, - говорится в сообщении.

Спецназовцы МВД ЛНР показали лучшие результаты в дисциплине «Подъем штанги на бицепс».

- В весовой категории до 100 кг первое место занял Дмитрий Пономарчук, тем самым выполнив норматив «Кандидат в мастера спорта». Константин Шинкарев одержал победу в весовой категории до 82,5 кг, а также занял первое место в дисциплине «Стритлифтинг» – классические подтягивания и подтвердил звание «Мастер спорта», - рассказали в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU