Вступительная компания в ДНР 2019: сколько мест отведено на бюджет

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-18T15:00:46+03:00

В ДНР уиверждены квоты приема на бюджет в рамках вступительной компании 2019 Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В ДНР уиверждены квоты приема на бюджет в рамках вступительной компании 2019

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18 июня директор департамента образования Министерства образования и науки Андрей Алехин рассказал о бюджетных местах в Республике .

На обучение в вузах по основным профессиональным образовательным программам выделено 8704 места.

Из них:

Министерству образования и науки - 7520

Министерству здравоохранения - 715

Министерству культуры - 76

МВД - 325

МЧС - 68

На обучение по основным профессиональным образовательным программам СПО выделено 8522 места.

Из них:

Министерству образования и науки - 7600

Министерству здравоохранения - 680

Министерству культуры - 210

Министерству молодежи, спорта и туризма - 32

На обучение по программам ДПО выделено 3943 места. Из них:

Министерству образования и науки - 3472

Министерству здравоохранения - 442

Министерству культуры - 4

МВД - 9

МЧС - 4

ГУ «Институт экономических исследований» - 12

Также выделены квоты, не входящие в общий объем контрольных цифр приема:

1) 650 мест для категорий лиц, относящихся к:

- военнослужащим и детям погибших военнослужащих, которые при представлении справок установленного образца имеют право на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам;

- для категории лиц, относящихся к участникам боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной агрессии государства Украина, которые при представлении справок установленного образца имеют право на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам;

- комиссованных военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б.

2) 300 мест для граждан Российской Федерации и Украины, а также лиц, зарегистрированных в Луганской Народной Республике, которые при представлении документов, удостоверяющих личность и регистрацию места жительства, по решению коллегиального органа образовательной организации (учреждения), в соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», могут иметь право на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам.

3) 300 мест для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU