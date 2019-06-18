Вступительная компания в ДНР 2019: сколько мест отведено на бюджет
18 июня директор департамента образования Министерства образования и науки Андрей Алехин рассказал о бюджетных местах в Республике .
На обучение в вузах по основным профессиональным образовательным программам выделено 8704 места.
Из них:
Министерству образования и науки - 7520
Министерству здравоохранения - 715
Министерству культуры - 76
МВД - 325
МЧС - 68
На обучение по основным профессиональным образовательным программам СПО выделено 8522 места.
Из них:
Министерству образования и науки - 7600
Министерству здравоохранения - 680
Министерству культуры - 210
Министерству молодежи, спорта и туризма - 32
На обучение по программам ДПО выделено 3943 места. Из них:
Министерству образования и науки - 3472
Министерству здравоохранения - 442
Министерству культуры - 4
МВД - 9
МЧС - 4
ГУ «Институт экономических исследований» - 12
Также выделены квоты, не входящие в общий объем контрольных цифр приема:
1) 650 мест для категорий лиц, относящихся к:
- военнослужащим и детям погибших военнослужащих, которые при представлении справок установленного образца имеют право на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам;
- для категории лиц, относящихся к участникам боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной агрессии государства Украина, которые при представлении справок установленного образца имеют право на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам;
- комиссованных военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б.
2) 300 мест для граждан Российской Федерации и Украины, а также лиц, зарегистрированных в Луганской Народной Республике, которые при представлении документов, удостоверяющих личность и регистрацию места жительства, по решению коллегиального органа образовательной организации (учреждения), в соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», могут иметь право на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам.
3) 300 мест для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU