В Луганске установили мемориальную доску 13 погибшим ополченцам

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-18T14:32:26+03:00

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На автотрассе Луганск-Счастье, возле села Стукалова Балка, открыли мемориальную доску погибшим 17 июня 2014 года ополченцам. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Общественного движения «Мир Луганщине».

- На этом священном месте 17 июня 2014 года 13 бойцов ополчения отдали за свободу и независимость Луганской Народной Республики самое дорогое, что у них было, – жизни Они закрыли своей грудью отход мирных граждан, преграждая путь полчищам украинской армии, - сказал сказал глава администрации Славяносербского района Александр Дейнека.

По его словам, приятно видеть, когда жители, проезжая мимо, останавливаются и, как дань памяти, возлагают здесь цветы.

- Народ помнит своих героев, помнит историю, а значит, у нас есть будущее! – отметил Дейнека.

ИСТОЧНИК KP.RU