В ЛНР стало проще выбирать дату свадьбы
В пресс-службе парламента Луганской Народной Республики сообщили о вступлении в силу закона, который касается подачи заявлений в загсы для регистрации брака.
- Вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 11 Семейного кодекса Луганской Народной Республики и Закон Луганской Народной Республики «Об актах гражданского состояния», который был принят Народным советом ЛНР 12 апреля 2019 года, - говорится в сообщении.
Теперь жители Республики могут самостоятельно выбрать даты своей свадьбы.
- Но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, - подчеркнули в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU