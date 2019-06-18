В ЛНР стало проще выбирать дату свадьбы

18 Июнь 21:43 2019-06-18T21:43:19+03:00

Об этом сообщили парламентеры Республики

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В пресс-службе парламента Луганской Народной Республики сообщили о вступлении в силу закона, который касается подачи заявлений в загсы для регистрации брака.

- Вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 11 Семейного кодекса Луганской Народной Республики и Закон Луганской Народной Республики «Об актах гражданского состояния», который был принят Народным советом ЛНР 12 апреля 2019 года, - говорится в сообщении.

Теперь жители Республики могут самостоятельно выбрать даты своей свадьбы.

- Но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, - подчеркнули в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU