Автобус Донецк-Сочи попал в ДТП: серьезно пострадали 10 человек
Среди пострадавших есть дети
Фото: пассажир автобуса
Изменить размер текста:
Утром 17 июня на горном серпантине между Туапсе и Лазаревским в ДТП попал рейсовый автобус Донецк-Сочи.
- Водитель не выбрал безопасную скорость, потерял управление и врезался в ограждение, - рассказали пассажиры автобуса.
Фото: пассажир автобуса
В результате ЧП серьезные травмы получили десять человек, среди которых – дети.
- Маленький ребенок - сломан позвоночник. Некоторые остались с переломами рук. Пострадавшие сообщили, что деньги никто возвращать не собирается, все добирались на попутке, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU