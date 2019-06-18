2019-06-18T14:03:58+03:00
Происшествия

Автобус Донецк-Сочи попал в ДТП: серьезно пострадали 10 человек

Среди пострадавших есть дети
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: пассажир автобусаФото: пассажир автобуса
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Утром 17 июня на горном серпантине между Туапсе и Лазаревским в ДТП попал рейсовый автобус Донецк-Сочи.

- Водитель не выбрал безопасную скорость, потерял управление и врезался в ограждение, - рассказали пассажиры автобуса.

Фото: пассажир автобуса

Фото: пассажир автобуса

В результате ЧП серьезные травмы получили десять человек, среди которых – дети.

- Маленький ребенок - сломан позвоночник. Некоторые остались с переломами рук. Пострадавшие сообщили, что деньги никто возвращать не собирается, все добирались на попутке, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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