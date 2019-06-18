ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов ДНР

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-18T10:27:35+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти пятьдесят боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 47 единиц, - сообщили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что под огонь ВСУ попали восемь населенных пунктов Республики.

Под обстрел противника попали западная и северная окраины Донецка, село Спартак – северный пригород столицы, Ясиноватая и прилегающий поселок Минеральное, а также населенные пункты Саханка, Украинское, Безыменное и Коминтерново на юге ДНР. В Коминтерново в частности повреждено три домостроения, - рассказали в представительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU