Денис Пушилин отреагировал на отказ Зеленского вести диалог с Республиками Донбасса

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-18T10:19:38+03:00

Денис Владимирович убежден, что Зеленский осознает - не изменив подходы, нельзя добиться перемен

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После встречи с президентом Франции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На заявление гаранта конституции незалежной отреагировал Денис Пушилин. Он заявил Донецкому агентству новостей, что такие действия - свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве.

- Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с Республиками Донбасса — яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины, - сказал Денис Владимирович.

Глава Донецкой Народной Республики убежден, что когда-нибудь Зеленский осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен.

ИСТОЧНИК KP.RU