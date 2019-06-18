Денис Пушилин отреагировал на отказ Зеленского вести диалог с Республиками Донбасса
После встречи с президентом Франции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На заявление гаранта конституции незалежной отреагировал Денис Пушилин. Он заявил Донецкому агентству новостей, что такие действия - свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве.
- Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с Республиками Донбасса — яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины, - сказал Денис Владимирович.
Глава Донецкой Народной Республики убежден, что когда-нибудь Зеленский осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен.
ИСТОЧНИК KP.RU