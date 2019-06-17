2019-06-17T21:20:49+03:00
Политика

Украинские спецслужбы пугают всех страшными подпольщиками Донбасса

Эти неведомые подпольные организации натасканы на диверсии против воинов света в лице ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В информационной войне все методы хороши. Фото: dnews.dn.uaВ информационной войне все методы хороши. Фото: dnews.dn.ua
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"Держи вора", вовремя и эмоционально озвученное самим вором, работает всегда. Украиной это не единожды проверено. Украинские спецслужбы начали разрабатывать версию о существовании в Донбассе подпольных организаций, которые могли бы осуществлять диверсии в отношении украинской армии.

- В зону ответственности 36 бригады морской пехоты прибыла комиссия штаба операции объединенных сил (ООС) с целью установления истинных причин участившихся случаев подрыва военнослужащих ВСУ на минах, — сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. — Сотрудники СБУ активно ищут среди местных жителей следы сепаратистской подпольной организации, для чего допрашивают волонтеров и гражданский персонал бригады.

По данным разведки ДНР, которые сегодня огласил Безсонов, только накануне в районе Павлополя (мариупольское направление) в результате подрыва на мине получил ранение сержант 74-го отдельного разведывательного батальона 36-й бригады. Ранее вблизи позиций этой же бригады на мине подорвался минометный расчет 73-го центра Сил специальных операций Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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