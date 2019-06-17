2019-06-17T20:43:14+03:00
Политика

Зеленский: никаких переговоров с сепаратистами не будет

Это значит одно: минская симфония с соло тяжелой артиллерии будет продолжать звучать над Донбассом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теперь прозрели даже самые наивные симпатизанты Зеленского. Фото: 112.uaТеперь прозрели даже самые наивные симпатизанты Зеленского. Фото: 112.ua
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Думается теперь даже самые наивные симпатизанты Зеленского поняли, что перезагрузка не удалась и Украиной правит все тот же Порошенко. Только не одутловатый и в мятом костюме, а модный и артистичный. Власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса, но будут продолжать диалог в Минском формате. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Украины Зеленский.

По данным украинских СМИ, переводчик, переводившая на пресс-конференции слова Макрона, сказала от его имени: «Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами».

Украинский президент незамедлительно опроверг возможность переговоров с ДНР и ЛНР.

- Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь, – сказал он.

После этого Зеленский в традициях своего предшественника Порошенко попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию.

Вчера весь Донецк слышал звуки тяжелой артиллерии, таких раскатов, которые слышали абсолютно все районы городая, здесь не было с 2014 года. Обстрелы велись с территорий, оккупированных ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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