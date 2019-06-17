Мнение дончан: самая большая проблема ДНР - это безработица

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-17T19:13:17+03:00

А вот вопрос о комендантском часе дончанам так и не задали. Фото: ДАН

При этом 60% жителей довольны работой органов власти

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Данные соцопроса, проведенного в июне 2019 года сотрудниками Донецкого национального университета и Луганского национального университета им. Шевченко, показали, что 73% жителей ДНР положительно оценили работу Дениса Пушилина на посту Главы Республики.

- С 3 по 5 июня в ДНР проводился социологический опрос ДонНУ и ЛНУ им. Шевченко. 73% респондентов достаточно высоко оценили работу Главы ДНР Дениса Пушилина, — сказано в сопроводительном сообщении к опросу.

Согласно результатам исследования, работой органов власти довольны 60% опрошенных.

Что касается положения в ДНР, то 57% граждан верят в изменение жизни к лучшему, 25% перемен не ожидают, а 18% склоняются к ухудшению ситуации в будущем.

На вопрос о существующих проблемах в Республике 39% опрошенных наиболее острой считают проблему безработицы.

В соцопросе приняли участие 1200 жителей различных возрастных групп старше 18-ти лет с разным уровнем достатка и социальным положением. Статистическая погрешность — 3,1%

ИСТОЧНИК KP.RU