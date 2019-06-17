2019-06-17T18:08:25+03:00
Политика

Диванные воины Украины негодуют: мы должны воевать с сепарами, чтобы показать им силу

Блогеры и блогерши незалежной призывают Зеленского к полномасштабной войне
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пропагандист Носов трибуной выбрал студию, а не окоп. Фото: скрин youtube.comПропагандист Носов трибуной выбрал студию, а не окоп. Фото: скрин youtube.com
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На шестом году войны в "братских" чувствах со стороны патриотов Украины дончане давно не сомневаются. Для будущего Украины наиболее важным является сохранение территорий, а не людей — там, где территории будут зачищены от населения, через время заселятся другие люди. Такое мнение выразил украинский блогер, пропагандист Носов, выступая на всеукраинском фестивале «Днепровский пост».

- Главное люди или территории? Я для себя определился давно – территория для нас важнее, потому что это вопрос политический. Если мы начнём раздавать территории, то скоро окажется, что граница Украины проходит по Днепру, а я окажусь в Донецке. А люди так устроены, что, оставь свободный гектар, зачисти его, и рано или поздно там заведётся человек, два, три, десять, сто. И как-нибудь они, если им это нужно, жизнь себе там наладят, — сказал он.

Мнение Носова поддержала другой блогер — Ярова. Она отметила, что применять силу необходимо не только в Донбассе, но и на некоторых территориях Украины.

- Сепары есть не только в Харьковской, Одесской и Киевской областях. Давайте не будем забывать о Закарпатье, где очень многие хотят – одни под Венгрию, вторые под Польшу, третьи ещё куда-то. И в этом плане, если мы не будем показывать силу и воевать за территорию, показывать, что Украина – целостная страна, и мы не готовы отдавать свои территории, то мы развалимся не по Днепру. Останется какая-то Центральная Украина, потому что вы все знаете о всевозможных политических акциях на Западной Украине со стороны той же Венгрии, Румыния там полным ходом пытается переманивать людей.

Я достаточно часто там бываю, и слышу такие настроения: «А что нам Киев дал? Нам эти и эти дают больше». На самом деле, там тоже настроения не самые лучшие. Поэтому, если мы начнём разбрасываться территориями, и говорить: «Мы это не переварим, давайте это не реинтегрировать, давайте об этих людях или об этой территории забудем», Украина может исчезнуть сама по себе, — сказала она.

Кроме того, Ярову возмутил тот факт, что президент Украины Зеленский не развернул полномасштабную войну в Донбассе и не показал жителям этого региона силу. Интересно, почему сами они вещают с экранов, а не окопов? Сложно объяснить одержимым диванным аналитикам, что Донбасс от них уже очень-очень далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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