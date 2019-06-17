2019-06-17T16:21:09+03:00
Политика

Процесс выдачи российских документов продолжается: число счастливчиков приблизилось к сотне

Глава ДНР распорядился обеспечить беспрепятственный выезд граждан Республики в Ростовскую область для получения паспортов гражданина РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня еще 31дончанин получил документы РФ. Фото: ДАНСегодня еще 31дончанин получил документы РФ. Фото: ДАН
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Тридцать один житель ДНР сегодня получил гражданство Российской Федерации по упрощенной схеме.

- Сегодня состоялась очередная выдача российских паспортов жителям ДНР. Гражданами России стал еще 31 человек, — сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел Республики.

Процесс выдачи российских паспортов производится в селе Покровское Ростовской области в отделе по вопросам миграции МВД России. Первые документы гражданина РФ были получены жителями Республики 14 июня. Всего за прошедший период выдано 89 паспортов.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин распорядился обеспечить беспрепятственный выезд граждан Республики в Ростовскую область для получения паспортов гражданина России. Соответствующие поручения по организации поездок были направлены министерствам государственной безопасности, внутренних дел, доходов и сборов, здравоохранения и транспорта.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Миграционная служба ДНР 3 мая начала прием заявлений на получение российского гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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