В Луганске открыли памятный знак всем журналистам, погибшим в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-17T16:09:10+03:00

В этот день пять лет назад украинской армией была расстреляна съемочная группа ВГТРК: были убиты Антон Волошин и Игорь Корнелюк

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Открытие памятного знака журналистам, погибшим в Донбассе в результате агрессии Киева, состоялось в ходе митинга-реквиема у Дома правительства в Луганске. В этот день пять лет назад при исполнении профессионального долга в Донбассе погибли журналисты.

Съемочная группа ВГТРК, готовившая репортаж об эвакуации жителей расположенного под Луганском поселка Металлист, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Донецкий суд Ростовской области 22 марта 2016 года приговорил признанную виновной в убийстве российских журналистов офицера ВСУ Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Позже по просьбе родственников погибших журналистов Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным и передана украинской стороне.

Удивительно, но либералы на своих митингах никогда не упоминают имена журналистов, погибших в Донбассе. Оно и понятно, не формат.

Сегодня в мероприятии приняли участие генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, его первый заместитель Андрей Кондрашов, заместитель директора дирекции информационных программ "Вести" ВГТРК Андрей Медведев, российский военный журналист Александр Сладков, оператор Виктор Денисов и специалист отдела операторов ВГТРК, вдова, погибшего под Луганском в 2014 году звукорежиссера Антона Волошина, Ирина, представители властей ЛНР, неравнодушные луганчане.

Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР в целях увековечения памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК в составе Волошина и корреспондента Игоря Корнелюка, которые погибли под Луганском 17 июня 2014 года. Знак символизирует вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость, является данью памяти журналистам, которые за свободу слова отдали свою жизнь.

- Кто бы мог подумать, что в центре мирного Луганска появится памятник погибшим от украинских снарядов журналистам. До 2014 года это казалось абсурдным, но открытая военная агрессия Киева показала реальное лицо управленцев страны, в которой Донбасс прожил почти 25 лет, - сказал глава ЛНР. - Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии, видеоролики и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре.

ИСТОЧНИК KP.RU