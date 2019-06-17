«Тропа самурая» в ЛНР: в забеге участвовали 250 спортсменов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-17T13:01:34+03:00

Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики

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На минувших выходных в ЛНР проходил забег по пересеченной местности «Тропа самурая – путь воина». В забеге приняло участие больше 250 человек из разных городов республик Донбасса.

- Программа «Тропы самурая» была разделена на несколько этапов. В первый день мероприятия состоялись соревнования по традиционному каратэ в разделе эн-бу (командное выступление по демонстрации приемов самообороны), где наши ребята показали высокие результаты, - рассказывают в минспорта ДНР. - Лучшими в старшей возрастной категории стали Мария Филатова (студентка Донецкого института физической культуры и спорта) и Зайцев Никита из 125 школы Донецка.

Второй день преподнёс участникам испытаний прохождение комбинированной полосы препятствий, где нужно было проявить силу, скорость, выносливость, находчивость, воинскую смекалку и боевой дух, т.к. помимо полосы препятствий им предстояло пройти через строй хорошо подготовленных спортсменов-бойцов и самураев, вооруженных мечами.

- Третий этап «Тропы самурая» включал бег по пересеченной местности с преодолением переправы вброд и вплавь, стрельба по мишеням из пневматической винтовки, викторина по каратэ, в которой незнание правильного ответа стоило участнику купанием в реке. За каждым кустом участника ждала засада, где скрывались ниндзя и разведчики, - сообщили в спортивном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU