2019-06-17T12:44:47+03:00
Политика

Вузы-переселенцы похвалились, что выживают благодаря помощи США и ЕС

Часто риторика этих вузов откровенно русофобская и это справедливая плата за "помощь" партнеров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А за молодежью, как ни крути, будущее. Фото: ava.mdА за молодежью, как ни крути, будущее. Фото: ava.md
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Как известно, побеждает в битве тот, кто сможет воспитать союзниками детей своего противника. Международные организации помогают вузам-переселенцам из Донбасса и Крыма. Об этом рассказала ректор Восточноукраинского национального университета им. В. Даля (г. Северодонецк), заместитель главы Совета ректоров перемещенных заведений высшего образования Ольга Поркуян в интервью «UA: Донбасс». В принципе, это было и до войны и всегда под соусом русофобства, что и сделало, в том числе, возможным майдан в Украине. Эти вузы в Донбассе давно прозвали клонами.

По словам Поркуян, помощь оказывают организации и из Европейского Союза, и из США.

- Очень много международных фондов, которые помогли нам, во-первых, отремонтировать наш главный корпус, в котором сейчас находятся 4 факультета нашего университета. Они помогли нам восстановить и оборудовать очень мощный центр дистанционного обучения. Они помогли нам закупить компьютерную технику, сделать ремонт в общежитиях, – сообщила Поркуян.

Нужны бы были они кому-то, не продвигая продуманную политику русофобства, известно, что просто так ни ЕС, ни США помогать не станут. Слишком хорошо я помню домайданные учебники истории в Донбассе, лекции заграничных гостей и их риторику.

- Международная помощь – очень существенная и для нашего университета, и для многих других университетов. Мы сейчас продолжаем сотрудничество с разными фондами, – отметила ректор вуза-переселенца.

Она добавила, что преподаватели Восточноукраинского национального университета работают с международными партнерами над разными проектами и после их рассмотрения получают финансирование.

- Я не могу эту помощь даже сравнить с какой-то другой – настолько она существенная. Мне сложно даже представить, что было бы с нашим университетом, если бы не эта международная помощь, – резюмировала Поркуян.

Еще бы, вот только ректор умалчивает, что просят с вузов-клонов за такую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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