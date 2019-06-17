Версии обстрела Донецка 16 июня: Почему стреляли на праздник Святой Троицы?

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-17T12:19:41+03:00

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Вечером 16 июня Донецк снова содрогнулся от обстрелов. В этот день православные отмечали День Святой Троицы. И, по их горькому опыту, в праздники по жителям ДНР стреляют чаще.

Украинские вояки обстреливали аэропорт и прилегающие к нему поселки – Октябрьский, Спартак, Веселое. Традиционно досталось Мариупольскому и Горловскому направлениям.

- Я не знаю, зачем стрелять в районе аэропорта? Там выжженная земля уже, - говорит Максим. Парень наблюдал за тем, как ложатся снаряды с 16 этажа дома на Привокзальном. – От артиллерии только пыль столбом стояла.

Но снаряды ложились не только на пустыри – в тот день загорелись два дома в Донецке.

Вчерашний обстрел Донецка стал рекордным за последние несколько месяцев. За сутки до этого ВСУ выпустили чуть более 90 снарядов. А 16 июня – 329.

В чем причина такой активности укровоенных?

- Самая популярная версия - выборы в Верховную Раду. Дескать, нельзя давать повода националистам обвинить президента в трусости, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Вторая версия предполагает, что Зеленский не контролирует армию. Охотно верится, что он не контролирует националистов в армии, но чтобы всю структуру ООС- вряд ли. Ведь он может любого командира уволить (через назначенных им военачальников типа Главкома ВСУ Руслана Хомчака)

Вероятно всего, обстрел связан с внутриармейскими причинами. Возможно они «обкатывают» молодых в военных условиях. Либо готовятся к очередному перемирию, поражая заранее намеченные цели и раходуя боекомплект (лишний раз возить старые мины опасно). Либо командиры показывают своим старшим, что умеют воевать. Руслан Хомчак долго будет помнить Иловайский позор, когда он вырвался сам, положив много солдат. Не прочь повоевать из киевских кабинетов и другие люди с большими звездами на погонах. Чужими руками, естественно. Вот вчера и повоевали.

А то, что стреляют именно в православные праздники - это как пощечина верующим в их чувствах. Но жители Донбасса стоически переносят весь ужас этой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU