2019-06-17T12:19:41+03:00
Политика

Версии обстрела Донецка 16 июня: Почему стреляли на праздник Святой Троицы?

Артатака стала рекордной за последние месяцы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Украинские вояки обстреливали аэропорт и прилегающие к нему поселки – Октябрьский, Спартак, Веселое. ФОТО: Штаб ООСУкраинские вояки обстреливали аэропорт и прилегающие к нему поселки – Октябрьский, Спартак, Веселое. ФОТО: Штаб ООС
Изменить размер текста:

Вечером 16 июня Донецк снова содрогнулся от обстрелов. В этот день православные отмечали День Святой Троицы. И, по их горькому опыту, в праздники по жителям ДНР стреляют чаще.

Украинские вояки обстреливали аэропорт и прилегающие к нему поселки – Октябрьский, Спартак, Веселое. Традиционно досталось Мариупольскому и Горловскому направлениям.

- Я не знаю, зачем стрелять в районе аэропорта? Там выжженная земля уже, - говорит Максим. Парень наблюдал за тем, как ложатся снаряды с 16 этажа дома на Привокзальном. – От артиллерии только пыль столбом стояла.

Но снаряды ложились не только на пустыри – в тот день загорелись два дома в Донецке.

Вчерашний обстрел Донецка стал рекордным за последние несколько месяцев. За сутки до этого ВСУ выпустили чуть более 90 снарядов. А 16 июня – 329.

В чем причина такой активности укровоенных?

- Самая популярная версия - выборы в Верховную Раду. Дескать, нельзя давать повода националистам обвинить президента в трусости, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Вторая версия предполагает, что Зеленский не контролирует армию. Охотно верится, что он не контролирует националистов в армии, но чтобы всю структуру ООС- вряд ли. Ведь он может любого командира уволить (через назначенных им военачальников типа Главкома ВСУ Руслана Хомчака)

Вероятно всего, обстрел связан с внутриармейскими причинами. Возможно они «обкатывают» молодых в военных условиях. Либо готовятся к очередному перемирию, поражая заранее намеченные цели и раходуя боекомплект (лишний раз возить старые мины опасно). Либо командиры показывают своим старшим, что умеют воевать. Руслан Хомчак долго будет помнить Иловайский позор, когда он вырвался сам, положив много солдат. Не прочь повоевать из киевских кабинетов и другие люди с большими звездами на погонах. Чужими руками, естественно. Вот вчера и повоевали.

А то, что стреляют именно в православные праздники - это как пощечина верующим в их чувствах. Но жители Донбасса стоически переносят весь ужас этой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Процесс выдачи российских документов продолжается: число счастливчиков приблизилось к сотне
В Луганске открыли памятный знак всем журналистам, погибшим в Донбассе
Денис Пушилин: Ситуация на фронте накаляется с каждым днем и виновата в этом Украина
«Тропа самурая» в ЛНР: в забеге участвовали 250 спортсменов
Вузы-переселенцы похвалились, что выживают благодаря помощи США и ЕС
Украинские снаряды уничтожили два дома на юге Республики
ВСУ-шников не отпускают домой и те сводят счеты с жизнью
Обстрел Донецка велся из 122-мм гаубиц: разрушено два дома
Погода в Донецке сегодня: ночная свежесть сменится зноем
Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия
ВСУ обстреливают Донецк – взрывы слышны в самом центре города
Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник под Голубовским
В Попасной трактор наехал на мину ВСУ: тяжелые ранения получили два человека
В краеведческом музее Донецка открылась выставка к дню медработника
Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц
Генпрокуратура ДНР возбудила дела против четырех командиров ВСУ за приказы обстреливать Республику
В Донецке отметили татарский праздник «Сабантуй»
Дейнего: ВСУ, как всегда, перед планируемым разведением сил стали стрелять
В Зугрэсе полицейские задержали 19-летнего парня, совершившего разбойное нападение
Пушилин: Медики ДНР активно участвуют в интеграции Донбасса с Россией
Дейнего: Киев не подтвердил готовность к разведению сил у Станицы Луганской
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше 90 снарядов и мин
Басурин: ВСУ готовят обстрелы Авдеевки