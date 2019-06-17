ВСУ-шников не отпускают домой и те сводят счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-17T09:05:39+03:00

Бумеранг он всегда неожиданный и неотвратимый. Фото: novorosinform.org

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики так и не нашли своего трудного счастья в Донбассе. Два военнослужащих ВСУ, несших службу в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), свели счеты с жизнью. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Военнослужащий одного из подразделений 30-й бригады ВСУ в нарушение руководящих документов бессменно нес службу на посту по охране полевых складов с боеприпасами в период с 11 по 15 июня. По неустановленным причинам часовой застрелился, - рассказал представитель пресс-службы.

- О происшествии стало известно 16 июня, спустя 24 часа после того, как военнослужащий перестал выходить на связь. В настоящий момент его тело находится в подсобном помещении медицинского пункта роты, активно ведется сбор материалов для проведения разбирательства, - уточнил он

Филипоненко отметил, что похожий случай произошел в 14 бригаде ВСУ, где военнослужащий обратился к командиру бригады полковнику Сергею Войченко с просьбой предоставить ему краткосрочный отпуск из-за семейных проблем.

- Командир соединения оценил три дня пребывания дома в сумму 10 тысяч гривен. Ввиду отсутствия денег, военнослужащий бригады решил свои семейные проблемы по-другому – покончил с собой через повешение, написав перед этим предсмертную записку с описанием причин своего поступка, - рассказал офицер.

ИСТОЧНИК KP.RU