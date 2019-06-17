Погода в Донецке сегодня: ночная свежесть сменится зноем

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-17T07:04:48+03:00

Каждый день дневная температура в Донецке будет ползти вверх

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Незначительная ночная свежесть которую принесло воскресенье, сегодня, 17 июня, сменится опять зноем. Температура воздуха утром +16, +23; днем +27, +29; вечером +28, +22; ночью +18, +16. Давление составит 743 - 746 мм. Ветер северо-восточный 2 - 5 м\с.

В этот день в Донецке небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Жаркой ожидается вся неделя, причем столбик термометра каждый день будет подниматься все выше.

В этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

А дождик синоптики обещают дончанам только на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU