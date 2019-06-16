В Попасной трактор наехал на мину ВСУ: тяжелые ранения получили два человека
Два жителя Попасной получили тяжелые ранения, наехав на тракторе на установленную военнослужащими ВСУ мину. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он напомнил, что подобные случаи не единичны.
- Помимо подрывов военнослужащих, начали появляться жертвы и среди мирного населения. На текущий момент наиболее опасная ситуация, из-за отсутствия карт минных полей, сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, где на мине подорвался трактор, - рассказал Филипоненко. - В результате тяжелые ранения получили два жителя Попасной.
Этот факт также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU