В Попасной трактор наехал на мину ВСУ: тяжелые ранения получили два человека

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-16T18:24:20+03:00

В Попасной трактор наехал на мину ВСУ. Фото: ООС

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Два жителя Попасной получили тяжелые ранения, наехав на тракторе на установленную военнослужащими ВСУ мину. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что подобные случаи не единичны.

- Помимо подрывов военнослужащих, начали появляться жертвы и среди мирного населения. На текущий момент наиболее опасная ситуация, из-за отсутствия карт минных полей, сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, где на мине подорвался трактор, - рассказал Филипоненко. - В результате тяжелые ранения получили два жителя Попасной.

Этот факт также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU