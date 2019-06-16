2019-06-16T18:16:15+03:00
Звезды

В краеведческом музее Донецка открылась выставка к дню медработника

Экспозиция "Спасая жизни..." продлится два месяца
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вся история донецкой медицины показана на выставке. Фото: пресс-служба ДРКМВся история донецкой медицины показана на выставке. Фото: пресс-служба ДРКМ
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К дню медицинского работника 16 июня 2019 г. в малом холле Донецкого республиканского краеведческого музея начала свою работу выставка «Спасая жизни…». Более 100 экспонатов из фондовых коллекций музея, а также вновь собранных рассказывают о создании Сталинского медицинского института, его первых преподавателях, деятельности медицинских учреждений города – Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Республиканского онкологического центра имени профессора Г.В. Бондаря, Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и протезирования г. Донецка (ныне Республиканский травматологический центр), Первого военного госпиталя Донецкой Народной Республики. Выставка «Спасая жизни…» будет работать в течение двух месяцев, музей приглашает всех дончан и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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