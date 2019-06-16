Генпрокуратура ДНР возбудила дела против четырех командиров ВСУ за приказы обстреливать Республику

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-16T15:57:15+03:00

Об этом сообщили в надзорном ведомстве

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Правоохранители ДНР возбудили уголовные дела на четырех украинских командиров, которые отдавали приказы обстреливать жилые районы Республики с 9 по 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- Следственным управлением Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики расследуются новые уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 Уголовного кодекса ДНР (террористический акт), – рассказали в прокуратуре. - Уголовные дела возбудили на украинских командиров: 30-й механизированной бригады Ивана Гараза, 53-й отдельной механизированной бригады Андрея Полякова, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Курача, 35-й отдельной бригады морской пехоты Николая Паласа.

По приказам командиров подразделений ВСУ с 9 по 13 июня украинские солдаты обстреляли из артиллерии и минометов Никитовский район Горловки, Новоазовский и Тельмановский районы, город Докучаевск. В результате были повреждены пять домов, гараж и хозпостройка.

ИСТОЧНИК KP.RU