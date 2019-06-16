Дейнего: ВСУ, как всегда, перед планируемым разведением сил стали стрелять

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-16T13:55:28+03:00

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Украинская сторона регулярно осуществляет провокации, направленные на срыв предусмотренного Минскими соглашениями разведения сил и средство на линии соприкосновения у Станицы Луганской. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

- Каждый раз, когда в Минске принимается решение об очередной дате разведения, сразу же украинская сторона принимает некоторые действия для того, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение, даже невзирая на то, что это явное нарушение с украинской стороны. То есть за день-два до намеченной даты разведения Украина просто начинает стрелять. ОБСЕ фиксирует, и Украина заявляет о том, что они же стреляли, и они считают это препятствием. После этого Украина заявляет о том, что такие нарушения не позволяют им принять решение о разведении, - пояснил министр.

На сегодня у ОБСЕ нет достаточных механизмов воздействия на украинскую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU