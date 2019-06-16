В Зугрэсе полицейские задержали 19-летнего парня, совершившего разбойное нападение

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-16T13:26:29+03:00

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В Зугрэсе стражи порядка оперативно установили личность и местонахождение мужчины, обоснованно подозреваемого в разбойном нападении. Ранее неоднократно судимому горожанину снова грозит тюремный срок.

За помощью к полицейским обратился житель Зугрэса. Он сообщил, что в подъезде малознакомый мужчина ударил его по голове деревянным брусом. От сильного удара пострадавший потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что из его кармана пропал дорогостоящий мобильный телефон.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» установили личность и местонахождение подозреваемого, который сознался в содеянном, - сообщил начальник Зугрэсского опорного пункта Харцызского горотдела полиции Александр Самков. - Фигурант пояснил, что накануне случившегося он распивал спиртные напитки совместно с пострадавшим. Между мужчинами на почве внезапно возникшей неприязни произошел словесный конфликт, после чего компания собутыльников разошлась. Спустя некоторое время у злоумышленника возник умысел отомстить своему оппоненту за причиненную обиду. С этой целью он подкараулил его возле дома и пошел за ним в подъезд, где набросился на него. Когда фигурант заметил, что из кармана мужчины выпал гаджет, то решил его присвоить. Похищенное изъяли в доме 19-летнего подозреваемого.

За содеянное рецидивисту грозит лишение свободы максимальным сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU