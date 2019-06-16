2019-06-16T12:34:20+03:00
Общество

Пушилин: Медики ДНР активно участвуют в интеграции Донбасса с Россией

Глава ДНР поздравил медиков с их профессиональным праздником
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин: Медики Республики активно участвуют в интеграции Донбасса с РоссиейДенис Пушилин: Медики Республики активно участвуют в интеграции Донбасса с РоссиейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил врачей Республики с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

- Труд медиков во все времена был почетен и уважаем, - говорится в поздравлении Главы ДНР. - Сложно переоценить важность работы врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, тем более в военное время. От вашего профессионализма, ответственности и добросовестности зависят жизни людей.

Несмотря на все сложности военного времени и блокады, медики Донецкой Народной Республики эффективно оказывают помощь жителям Донбасса, в том числе и жителям территорий, временно подконтрольных Украине.

Высокий профессионализм наших врачей известен далеко за пределами нашего государства. Медицинские работники Республики принимают активное участие в интеграционных процессах с Российской Федерацией, ведут большую научную работу, поддерживают профессиональные и гуманитарные связи с мировой научной общественностью.

Без развития медицины невозможно развитие государства, невозможно создание сильного и здорового общества. В Донецкой Народной Республике здравоохранение – это социально ориентированный сектор республиканской инфраструктуры, а наших медиков можно смело назвать самыми настоящими героями.

Пушилин пожелал работникам сферы здравоохранения счастья, мира, добра и здоровья, поблагодарив за труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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