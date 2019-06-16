2019-06-16T11:11:36+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше 90 снарядов и мин

Калибр боеприпасов указывает на использование гаубиц
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР больше 90 снарядов и мин. Фото: news-front.infoВСУ за сутки выпустили по территории ДНР больше 90 снарядов и мин. Фото: news-front.info
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ВСУ за минувшие сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 90 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Под огнем украинских военных оказались Спартак, Александровка, поселок шахты «Трудовская» и шахты имени Абакумова, прилегающий к Ясиноватой поселок Каштановое. Помимо этого, ВСУ обстреляли Доломитное, Саханку, Набережное и Коминтерново, - сказал Якубов.

В Набережном и Коминтерново повреждены линии электропередачи. Кроме того, в Коминтерново от минометного огня пострадали два жилых дома по улице Ватутина, 4б и 6а.

Украинские силовики применяли снаряды калибром 122 миллиметра (используются в гаубицах Д-30), минометы калибрами 82- и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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