2019-06-16T10:12:00+03:00
Политика

Басурин: ВСУ готовят обстрелы Авдеевки

Удары планируются нанести и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих городов и сел
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин: «ВСУ готовят обстрелы Авдеевки». Фото: u-f.ruЭдуард Басурин: «ВСУ готовят обстрелы Авдеевки». Фото: u-f.ru
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Украинские военные собираются обстрелять Авдеевку. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР ДНР Эдуард Басурин.

- Противник планирует организовать обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируются нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов, - сказал Басурин.

По его словам, будут активно привлекаться украинские СМИ, которые должны продемонстрировать миру обстрелы якобы с позиций ДНР. А через три дня в Минске пройдет встреча участников Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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