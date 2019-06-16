Басурин: ВСУ готовят обстрелы Авдеевки
Украинские военные собираются обстрелять Авдеевку. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР ДНР Эдуард Басурин.
- Противник планирует организовать обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируются нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов, - сказал Басурин.
По его словам, будут активно привлекаться украинские СМИ, которые должны продемонстрировать миру обстрелы якобы с позиций ДНР. А через три дня в Минске пройдет встреча участников Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU