Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-16T08:09:11+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе и сел Смелое и Калиново-Борщеватое, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под их обстрелы попали районы Первомайска, села Санжаровка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из 120-м и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитных установок, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU