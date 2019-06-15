В ЛНР прошел слет каратистов

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-15T19:17:28+03:00

На слете были спортсмены из ЛНР и ДНР. Фото: lug-info.com

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Больше трехсот человек сегодня собрались в селе Первозвановка для участия в ежегодном слете «Тропа Самураев», организованная специально для воспитанников секций карате. Об этом сообщили в пресс -центре Лугутинской райадминистрации.

Участников слета ждала не простая встреча с другими воспитанниками клуба, а целая развлекательная программа.

— Юные каратисты соревновались в различных дисциплинах и техниках. Воспитанники клуба приняли участие в прохождении полосы препятствий аналогичной армейской и традиционном подъеме на гору к месту общего фото у выкованного из металла цветка эдельвейса. Также участники слета возложили цветы к Обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны и нынешних драматических событий в Донбассе. В заключение мероприятия для спортсменов и гостей был организован большой праздничный концерт, — говорится в сообщении.

Во время митинга стало понятно, что слет проходит не просто так. У него есть определенный повод.

Оказалось, что весь этот слет проходит уже не в первый раз. У него долгая история, длиною в 20 лет. Каждый год воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» собираются на общий слет. Чтобы не просто весело провести время, а отметить годовщину образования клуба.

В этот раз слет был также посвящен памяти тренера-преподавателя спортивной школы Владимира Подтынного, который погиб в боях за освобождение Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU