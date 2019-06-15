В Донецке прошел чемпионат по плаванию с участием спортсменов из России

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-15T17:48:29+03:00

Но лучшими пловцами все равно стали пловцы из ДНР

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С 12 по 14 июня в Донецке проходили соревнования по плаванию за Кубок ДНР. В нем участвовало больше двухсот спортсменов из ДНР, ЛНР и России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Плавательный бассейн «Петровский» столицы Донецкой Народной Республики с 12 по 14 июня принимал открытый Кубок ДНР по плаванию среди мужчин, женщин, юношей и девушек, — говорится в сообщении.

Все три дня в бассейне «Петровский» постоянно проходили тренировки. И самое главное – соревнования Кубка ДНР.

Всех участников соревнований поделили на две возрастные группы, где каждый из них выступал в одной или нескольких индивидуальных видах программы. По итогам заплыва пловцы получали заслуженное количество очков.

— По итогу соревнований были определены лучшие спортсмены по количеству очков FINA, по сумме пяти дистанций в каждой возрастной группе, — добавили в пресс-службе.

Как бы не старались гости Республики, но четыре пловца из ДНР стали лучшими спортсменами в старшей и младшей возвратных группах. Остальные призовые места разделили между собой участники из ЛНР и России.

ИСТОЧНИК KP.RU