Боевик ВСУ обвинил командира бригады в своей смерти

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-15T16:35:36+03:00

Он обвиняет его в отказе досрочно разорвать контракт на службу в армии

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13 июня в 93-й бригаде ВСУ в Донбассе боевик покончил жизнь самоубийством. В оставленной предсмертной записке, он обвинил своего командира в том, что он отказал мужчине досрочно расторгнуть контракт. Как известно у боевика бы личные причины, чтобы принять такое решение. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

—Данные факты с самоубийством военнослужащего Ярослава Кошеля по-прежнему тщательно скрываются от общественности. По факту происшествий в бригаде работают следователи военной прокуратуры, — говорится в сообщении заместителя.

Но не только этот случай скрывается от гласности. В тот же день, 13 июня, двое военнослужащих из 93-й бригады решили съездить в село Калиново, чтобы купить наркотиков. Но по дороге попали в ДТП.

По словам Эдуарда Басурина, «искатели острых ощущений» остались живы. И сейчас находятся в военном госпитале. Где им залечивают травмы разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU