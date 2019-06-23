ВСУ пригласили журналистов в зону «ООС» для съемки постановочного видео
Вооруженные силы Украины хотят показать обстановку в зоне действия так называемой «операции объединенных сил» в Луганщине. Поэтому для съемок видео пригласили телевизионщиков.
Главная концепция видео – показать, как Народная милиция ЛНР, якобы нарушает режим тишины и обстреливает подразделения ВСУ. Об этом сегодня на брифинге сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.
— В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады работают представители украинских СМИ: отмечены (представители телеканалов) «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня, — рассказал Иван Филипоненко.
Ранее офицер пресс-службы сообщал, что украинские СМИ не так давно уже приезжали в зону «ООС». Их целью было заснять как живут их военнослужащие на фронте и, как бонус, поднять имидж армии среди мирного населения Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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