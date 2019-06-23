2019-06-23T10:10:26+03:00
Общество

В ЛНР продлили действие высшего класса пожарной опасности

Он продлится до 19 июня
Екатерина Сорока
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Пятый уровень пожарной опасности действует с 3 июня. Фото: hibiny.comПятый уровень пожарной опасности действует с 3 июня. Фото: hibiny.com
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В ЛНР объявили, что высокая температура в Республике спадет еще не скоро. Поэтому самый высокий уровень пожарной опасности будет продлен до 19 июня. Об этом сегодня сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

— С 15 по 19 июня местами по территории Республики сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности – пятый класс, — говорится в сообщении.

Пятый класс пожарной опасности говорит о том, что для распространения огня на открытом воздухе достаточно всего-лишь непотушенного окурка от сигареты или осколка стекла.

— МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза, — добавили в сообщении.

Также в сводке МЧС ЛНР говорится, что за прошедшие сутки пожарными было потушено 15 очагов распространения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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