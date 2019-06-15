Штаб «ООС» заявил, что якобы соблюдает Минские соглашения

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-15T12:35:44+03:00

Ранее сообщалось, что ВСУ в три раза усилили обстрел ДНР. Фото: https://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-donbasse-usilili-obstrely-odin-voennyy-1557462771.html

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Штаб так называемой операции объединенных сил заявил, что Народная милиция ДНР нарушает Минские соглашения и обстреливает позиции ВСУ. Поэтому украинским военнослужащим ничего не остается делать, как открыть ответный огонь. Об этом сегодня заявили в пресс-службе «ООС».

Пресс-служба командования ВСУ опубликовала полную сводку обстрелов позиции ВСУ. В ней сказано, что «вооруженные формирования Российской Федерации, то есть Народная милиция ДНР, 24 раза нарушила режим прекращения огня. Причем шесть нарушений касаются применения якобы запрещенного вооружения.

Также штаб выделил, что на каждый обстрел командование УНМ ДНР получило адекватный ответ, не противоречащий Минским договоренностям.

— Объединённые силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, — добавили в сводке.

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Сегодняшним обстрелом ранения получили мирные жители, а так же разрушены объекты инфраструктуры. Так, в Александровке, мина ВСУ попала прямо в жилой дом, где в этот момент находились люди. Они получили множественные осколочные ранения (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU