2019-06-15T12:07:04+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: Украина продолжает увеличивать интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения

За сутки боевики выпустили больше трехсот боеприпасов
Екатерина Сорока
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В предыдущие сутки ВСУ использовали 94 боеприпаса. Фото: eadaily.comВ предыдущие сутки ВСУ использовали 94 боеприпаса. Фото: eadaily.com
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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, интенсивность обстрелов возросла в три раза - по населенным пунктам Республики выпущено более трехсот боеприпасов разного калибра и огневой мощи. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Доломитное, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Васильевка, Минеральное, Жабичево, Александровка, Еленовка, Сосновское, Ленинское, Куликово, Октябрь, — говорится в сообщении.

В результате Сегодняшним обстрелом ранения получили мирные жители, а так же разрушены объекты инфраструктуры. Так, в Александровке, мина ВСУ попала прямо в жилой дом, где в этот момент находились люди. Они получили множественные осколочные ранения.

В Трудовских из-за обстрелов без кровли и стекол осталось три жилых дома. Возле шахты Гагарина в Горловке поврежден водоканал. Из-за чего три тысячи человек поселка остались в жару без воды.

Еще больше людей из семи населенных пунктов остались без газа. Потому что украинские силовики ночью решили обстрелять село Красноармейское. Один из выпущенных снарядов повредил газопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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