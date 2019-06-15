Обстрелы ДНР: Украина продолжает увеличивать интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, интенсивность обстрелов возросла в три раза - по населенным пунктам Республики выпущено более трехсот боеприпасов разного калибра и огневой мощи. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.
— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Доломитное, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Васильевка, Минеральное, Жабичево, Александровка, Еленовка, Сосновское, Ленинское, Куликово, Октябрь, — говорится в сообщении.
В результате Сегодняшним обстрелом ранения получили мирные жители, а так же разрушены объекты инфраструктуры. Так, в Александровке, мина ВСУ попала прямо в жилой дом, где в этот момент находились люди. Они получили множественные осколочные ранения.
В Трудовских из-за обстрелов без кровли и стекол осталось три жилых дома. Возле шахты Гагарина в Горловке поврежден водоканал. Из-за чего три тысячи человек поселка остались в жару без воды.
Еще больше людей из семи населенных пунктов остались без газа. Потому что украинские силовики ночью решили обстрелять село Красноармейское. Один из выпущенных снарядов повредил газопровод.
ИСТОЧНИК KP.RU
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