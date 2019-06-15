2019-06-15T09:45:51+03:00
Политика

Дерзкий Гройсман вспомнил о нормах права и морали для жителей Донбасса

В правительстве Украины отреагировали на выдачу паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители Донбасса не вписываются в украинскую стратегию Гройсмана. Фото: facebook.com/volodymyrgroysmanЖители Донбасса не вписываются в украинскую стратегию Гройсмана. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
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Вчера первые жители республик Донбасса получили паспорта РФ в Ростовской области. Было очевидно, что Киеву это не понравится. Но удивило, что среди тех, кто сказал свое «фе», оказался премьер-министр Владимир Гройсман.

- Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий, - написал глава Кабмина на своей странице в Twitter. - Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции.

Уж лучше бы промолчал пан Гройсман. Или, по крайней мере, не вспоминал о нормах права и морали в отношении жителей Донбасса. Это же его правительство все последние годы плодило иезуитские постановления, ограничивающие права дончан и луганчан, лишающих их пенсий и пособий. Решения Кабмина международные организации и украинские суды признали незаконными. Но правительство не отступило от своих позиций.

А уж когда министр соцполитики Андрей Рева назвал жителей Донбасса мразями, Гройсман должен был первым извиниться за своего подчиненного. Но промолчал. Кто не знает, сообщу: Рева не просто один из министров Кабмина. Для Гройсмана он «свой». До назначения в правительство Рева с 2005 года по апрель 2016-го был заместитель городского головы Винницы по вопросам медицины и социальной сферы. А Гройсман с 2006-го по 2014-й был мэром этого города…

После того, как киевские власти пять лет последовательно отторгали от Украины жителей Донбасса, они не имеют никаких моральных и законных прав возмущаться по поводу выбора людей в пользу России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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