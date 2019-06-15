2019-06-15T00:22:56+03:00
Политика

15 июня в Донецке пройдет «Сабантуй-2019»

На татарском мусульманском празднике будут традиционные развлечения и угощения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Близость линии фронта не мешает татарам Донецка ежегодно проводить народный праздник. Фото:youtube.com/МинистерствоинформацииДНРБлизость линии фронта не мешает татарам Донецка ежегодно проводить народный праздник. Фото:youtube.com/МинистерствоинформацииДНР
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Сабантуй (праздник плуга) — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В Донецке его традиционно проводят в микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе. И даже война не помеха празднику. Не испугалась татарская община и обстрела, который учинили украинский военные на праздник Ураза Байрам. 4 июня несколько мин попали в мечеть Ахать Джами, где рано утром собрались мусульмане.

15 июня в 12.00 на территории ДК имени Шевченко в Куйбышевском районе (ул. Степаненко, 4) состоится татарский мусульманский праздник «Сабантуй-2019». По традиции его откроет председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин. Будут и гости - депутаты Народного Совета ДНР, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

В развлекательной программе представление от конного театра «Татерсаль», борьба «курэш», поиск золотой монеты – алтына, выступление ансамбля «Донбасс таталары», присвоение титула «Почетный татарин» с вручением тюбетейки и разнообразные угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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