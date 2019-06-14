Украинская армия расстреляла из минометов очистные сооружения в Горловке

СЕГОДНЯ 21:20 2019-06-14T21:20:08+03:00

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Когда на улице жара, украинские вояки обязательно стреляют по источникам водоснабжения. Это негласный закон войны в Донбассе. Сегодня пришло срочное сообщение от главы администрации Горловки Ивана Приходько.

- Около 17.40 обстрел Горловских центральных очистных сооружений компании «Вода Донбасса», расположенных по улице Оленина, 100. 4 мины калибра 82 мм прилетели со стороны поселка Новгородское. Повреждены 13 окон административно-бытового комплекса и водовод, - рассказал подробности мэр.

Немногим позже появилось сообщение представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Там подтвердили обстрел поселка шахты имени Гагарина в Горловке, где находятся очистные сооружения. Также в СЦКК уточнили, что огонь велся с применением минометов калибром 120 мм и 82 мм и вооружения БМП-2.

ИСТОЧНИК KP.RU