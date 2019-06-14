Потери в Донбассе за неделю: украинская армия потеряла убитыми и ранеными три десятка военнослужащих

СЕГОДНЯ 19:45 2019-06-14T19:45:21+03:00

За этот период погибли 5 защитников ДНР и четверо были ранены

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Война в Донбассе продолжает убивать и калечить. Даже официальные данные впечатляют.

- За прошедшую неделю потери противника составили: восемь убитыми и 23 ранеными, — сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что силы ДНР вынуждены были применить не запрещенное Минскими соглашениями вооружение по военнослужащим противника, участвовавшим в обстрелах Республики. Часть потерь также связана с неуставными взаимоотношениями в рядах ВСУ и неосторожным обращением с оружием.

В то же время по данным аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой с 7 по 13 июня на территории Республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четверо военнослужащих и пятеро погибли.

За неделю ВСУ свыше 120 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись 152-миллиметровые арторудия, минометы, противотанковые комплексы, БМП, зенитные установки, гранатометы.

И это все происходит на фоне речей киевских и западных политиков о готовности договориться о мире в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU