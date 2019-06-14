Потери в Донбассе за неделю: украинская армия потеряла убитыми и ранеными три десятка военнослужащих
Война в Донбассе продолжает убивать и калечить. Даже официальные данные впечатляют.
- За прошедшую неделю потери противника составили: восемь убитыми и 23 ранеными, — сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он пояснил, что силы ДНР вынуждены были применить не запрещенное Минскими соглашениями вооружение по военнослужащим противника, участвовавшим в обстрелах Республики. Часть потерь также связана с неуставными взаимоотношениями в рядах ВСУ и неосторожным обращением с оружием.
В то же время по данным аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой с 7 по 13 июня на территории Республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четверо военнослужащих и пятеро погибли.
За неделю ВСУ свыше 120 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись 152-миллиметровые арторудия, минометы, противотанковые комплексы, БМП, зенитные установки, гранатометы.
И это все происходит на фоне речей киевских и западных политиков о готовности договориться о мире в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU