2019-06-14T18:51:10+03:00
Политика

В МВД России поступило 12 тысяч заявлений от жителей ЛНР и ДНР о гражданстве РФ

Уже приняты положительные решения по 1200 материалам о приобретении гражданства
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня всем новым гражданкам РФ из Донбасса дарили цветыСегодня всем новым гражданкам РФ из Донбасса дарили цветыФото: Александр СТЕПАНОВ
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- В настоящий момент на обработке находятся порядка 12 тысяч заявлений от жителей ЛНР и ДНР о приобретении российского гражданства, - сообщил в Новошахтинске замначальника главного управления МВД России по Ростовской области Вячеслав Нагоша.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года срок проверочных мероприятий установлен до трех месяцев.

- Уже принято положительных решений порядка 1200 материалов о приобретении гражданства и нужно отметить, что проверочные мероприятия проводились в пределах до одного месяца, - уточнил Нагоша. - На территории Ростовской области функционируют четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства, все они оснащены необходимым оборудованием.

Напомним, что сегодня в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области 64 жителя ЛНР и ДНР прошли процедуру приобретения российского гражданства и получили паспорта РФ в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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