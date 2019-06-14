В МВД России поступило 12 тысяч заявлений от жителей ЛНР и ДНР о гражданстве РФ
- В настоящий момент на обработке находятся порядка 12 тысяч заявлений от жителей ЛНР и ДНР о приобретении российского гражданства, - сообщил в Новошахтинске замначальника главного управления МВД России по Ростовской области Вячеслав Нагоша.
Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года срок проверочных мероприятий установлен до трех месяцев.
- Уже принято положительных решений порядка 1200 материалов о приобретении гражданства и нужно отметить, что проверочные мероприятия проводились в пределах до одного месяца, - уточнил Нагоша. - На территории Ростовской области функционируют четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства, все они оснащены необходимым оборудованием.
Напомним, что сегодня в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области 64 жителя ЛНР и ДНР прошли процедуру приобретения российского гражданства и получили паспорта РФ в упрощенном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU