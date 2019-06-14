300 тысяч жителей ЛНР выбрали самого народного участкового инспектора полиции
Министерство внутренних дел ЛНР с 2016 года ежегодно проводит конкурс «Народный участковый». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
Заместитель министра - начальник полиции общественной безопасности МВД Михаил Параскеев отметил, что конкурс становится популярным среди населения, которые голосуют за лучшего участкового на сайте МВД или письменными заявлениями в отделения полиции. В нынешнем году в голосовании приняли участие более 300 тысяч жителей Республики. Они выбрали лучшего из 17 участковых инспекторов полиции – представителей всех территориальных органов внутренних дел ЛНР.
По результатам голосования первое место занял старший участковый инспектор Ленинского РУВД Луганска Олег Бей. Второе - старший участковый инспектор Краснолучского ГОВД Евгений Чернявский, третье место у старшего участкового инспектора Ровеньковского ГОВД Руслана Биккинина.
Победитель конкурса награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» второй степени, а конкурсанты, занявшие второе и третье места - почетными грамотами.
Майор Олег Бей прослужил в органах внутренних дел 10 лет. Главным в своей профессии считает стойкость и умение находить подход к людям.
В МВД ЛНР подвели итоги ежегодного конкурса «Народный участковый».! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU