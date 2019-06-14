300 тысяч жителей ЛНР выбрали самого народного участкового инспектора полиции

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-14T16:43:20+03:00

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Министерство внутренних дел ЛНР с 2016 года ежегодно проводит конкурс «Народный участковый». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Заместитель министра - начальник полиции общественной безопасности МВД Михаил Параскеев отметил, что конкурс становится популярным среди населения, которые голосуют за лучшего участкового на сайте МВД или письменными заявлениями в отделения полиции. В нынешнем году в голосовании приняли участие более 300 тысяч жителей Республики. Они выбрали лучшего из 17 участковых инспекторов полиции – представителей всех территориальных органов внутренних дел ЛНР.

По результатам голосования первое место занял старший участковый инспектор Ленинского РУВД Луганска Олег Бей. Второе - старший участковый инспектор Краснолучского ГОВД Евгений Чернявский, третье место у старшего участкового инспектора Ровеньковского ГОВД Руслана Биккинина.

Победитель конкурса награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» второй степени, а конкурсанты, занявшие второе и третье места - почетными грамотами.

Майор Олег Бей прослужил в органах внутренних дел 10 лет. Главным в своей профессии считает стойкость и умение находить подход к людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/714621" frameborder="0"></iframe> В МВД ЛНР подвели итоги ежегодного конкурса «Народный участковый».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU