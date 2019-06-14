Житель ЛНР, получивший российский паспорт: уезжать не планирую – мой дом ЛНР, это русская земля

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-14T15:06:22+03:00

В республиках надеются, что паспортизация принесет мир в Донбасс. Фото: raclever.ru

Сегодня 30 луганчан вступили в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке

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Церемония принятия присяги на верность России и выдачи документов для 30 жителей ЛНР состоялась в Новошахтинске Ростовской области.

- Это самый счастливый день в моей жизни, - сказал инженер из ЛНР Павел Клейменов. - Очень долго к этому стремился, но уезжать не планирую – мой дом ЛНР, это русская земля. Огромное спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Путину за то, что не бросил нас в эту трудную минуту.

Мужчина выразил уверенность в том, что паспортизация жителей ЛНР и ДНР принесет Донбассу долгожданный мир.

Тем временем, Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил ведомства Республики за слаженную работу по организации выдачи российских паспортов.

Одновременно в селе Покровское Ростовской области стали гражданами РФ 34 жителя ДНР.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU