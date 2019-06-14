2019-06-14T15:06:22+03:00
Политика

Житель ЛНР, получивший российский паспорт: уезжать не планирую – мой дом ЛНР, это русская земля

Сегодня 30 луганчан вступили в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
В республиках надеются, что паспортизация принесет мир в Донбасс. Фото: raclever.ruВ республиках надеются, что паспортизация принесет мир в Донбасс. Фото: raclever.ru
Изменить размер текста:

Церемония принятия присяги на верность России и выдачи документов для 30 жителей ЛНР состоялась в Новошахтинске Ростовской области.

- Это самый счастливый день в моей жизни, - сказал инженер из ЛНР Павел Клейменов. - Очень долго к этому стремился, но уезжать не планирую – мой дом ЛНР, это русская земля. Огромное спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Путину за то, что не бросил нас в эту трудную минуту.

Мужчина выразил уверенность в том, что паспортизация жителей ЛНР и ДНР принесет Донбассу долгожданный мир.

Тем временем, Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил ведомства Республики за слаженную работу по организации выдачи российских паспортов.

Одновременно в селе Покровское Ростовской области стали гражданами РФ 34 жителя ДНР.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
300 тысяч жителей ЛНР выбрали самого народного участкового инспектора полиции
Ко Дню медика в Донецке выпустили почтовый блок
Украинская армия обстреляла из минометов Донецк: повреждены три дома
Россия выдала первые паспорта жителям ДНР и ЛНР
Для получения российских паспортов жителям ДНР обеспечат беспрепятственный проезд через границу
Отдых в Седово: КПП теперь может пропускать до 100 человек в час
Календарь игр «Лиги Донбасса» среди футбольных команд ЛНР и ДНР
34 жителя ДНР поехали в Ростовскую область для получения российских паспортов
Удар стихии: в Луганске ливень затопил улицы, ветер валил большие деревья
Жители республик Донбасса поехали сегодня за первыми паспортами России
Погода на день в Луганске: 14 июня жара немного спадет, будет до 27 градусов
Погода на день в Донецке: 14 июня будет до 29 градусов
Украинские каратели сожгли в Золотом жилой дом, повредили пять домов, школу и два магазина
Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове
Юлию Чичерину наградили в ЛНР нагрудным знаком «За милосердие»
Центральный Республиканский банк ДНР выпустил памятный знак в честь пятилетия Республики
Игра с бензином и газовой горелкой маленькому жителю Луганска могла стоить жизни
В ООН потребовали восстановить мост у Станицы Луганской и построить дополнительные пункты пропуска
Леонид Пасечник: Основная задача ЛНР – восстановление разрушенных в результате ВСУ предприятий
Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой
Звание «Заслуженный врач ЛНР» получили 10 работников
Завтра выдадут первые 30 российских паспортов жителям республик
Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска
ВСУ продолжают размещать вооружение рядом с жилыми домами
Больше полумиллиона жителей Донбасса воспользовались поездами ДНР
В Луганске спасателям пришлось снимать застрявшего на дереве подростка
В Луганске двое детей сами спаслись из горящего дома до приезда пожарных
К 2020 году в ЛНР поднимут зарплаты бюджетникам на 70 процентов, а пенсии на 52 процента