2019-06-14T12:45:05+03:00
Политика

Россия выдала первые паспорта жителям ДНР и ЛНР

Процедура выдачи проходит сейчас в Ростовской области
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Первые жители республик уже стали гражданами РФ. Фото: ruwest.ruПервые жители республик уже стали гражданами РФ. Фото: ruwest.ru
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Первые жители республик Донбасса уже получили российское гражданство. Выдача документов для дончан проходит в селе Покровское в отделе по вопросам миграции МВД РФ по Неклиновскому району. Процедура для одного человека занимает около десяти минут. Она включает два этапа: прохождение дактилоскопирования и принятие присяги гражданина РФ.

Закон, обязывающий иностранцев, которые хотят стать россиянами, приносить присягу, Государственная Дума Российской Федерации приняла в июле 2017 года. Желающие получить гражданство РФ обязуются соблюдать Конституцию и законы страны, а также уважать ее культуру, историю и традиции.

Паспорта гражданина Российской Федерации жителям ДНР вручает начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Одновременно и жители ЛНР получают паспорта РФ – только в Новошахтинске Ростовской области.

Напомним, что сегодня для получения паспортов гражданина РФ из Донецка в Россию выехала первая группа граждан ДНР – 34 человека. А из Луганска – 30 жителей Республики.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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