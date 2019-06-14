Для получения российских паспортов жителям ДНР обеспечат беспрепятственный проезд через границу

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-14T12:13:53+03:00

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13 июня Глава ДНР Денис Пушилин издал распоряжение об организации централизованного выезда граждан Республики в Российскую Федерацию для получения паспортов РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Министерству доходов и сборов ДНР, Министерству государственной безопасности ДНР обеспечить беспрепятственный и первоочередной проезд транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан в пункты выдачи паспортов РФ и обратно через таможенные посты «Успенка» и «Мариновка», — сказано в распоряжении № 167.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить безопасность движения транспортных средств, Министерству здравоохранения – обеспечить сопровождение медиков.

Напомним, что сегодня 34 жителя Республики, которые рано утром выехали из Донецка в Россию для получения паспортов РФ, благополучно пересекли границу. Они прошли все процедуры по упрощенной системе. И теперь направляются в село Покровское Ростовской области.

Также за российскими паспортами выехала из Луганска группа из тридцати жителей. Пункт выдачи паспортов РФ для луганчан находится в Новошахтинске.

ИСТОЧНИК KP.RU