Отдых в Седово: КПП теперь может пропускать до 100 человек в час

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-14T10:08:27+03:00

Работа пункта пропуска на въезде в Седово вызывает больше всего нареканий у отдыхающих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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На очередном совещании Главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями администраций городов и районов речь зашла о Седово. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

- Важным вопросом организации летнего оздоровительного сезона является готовность поселка Седово принимать на отдых жителей и гостей Республики, - обратился Денис Пушилин к главе администрации Новоазовского района Олегу Моргуну. - Олег Валерьевич, доложите, как подготовлен поселок Седово?

Олег Моргун считает, что поселок к курортному сезону готов. Проведены работы по благоустройству населенного пункта, ликвидации стихийных свалок, ремонту дорожного покрытия, восстановлению водоснабжения и освещения, МВД ДНР налажена система пропускного режима – увеличена пропускная способность до 100 человек в час.

Также глава района сообщил о работе оздоровительных учреждений.

- В Новоазовском районе расположено 43 оздоровительных учреждения, из них 39 – непосредственно в Седово, - сказал Олег Моргун. - В 2018 году работало 25 учреждений – 23 базы отдыха и 2 кемпинга. Сейчас готовы 28 учреждений – 24 базы отдыха и 4 кемпинга, которые могут принять около 5 тысяч отдыхающих в сутки.

Глава Республики поручил руководителю администрации района обеспечить соблюдение предпринимателями ценовой политики в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании. А также в срок до 31 августа контролировать обеспечение свободного доступа отдыхающих к пляжам на территории Седово.

ИСТОЧНИК KP.RU