2019-06-14T10:08:27+03:00
Политика

Отдых в Седово: КПП теперь может пропускать до 100 человек в час

Об изменениях в курортном поселке рассказал руководитель Новоазовского района
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Работа пункта пропуска на въезде в Седово вызывает больше всего нареканий у отдыхающихРабота пункта пропуска на въезде в Седово вызывает больше всего нареканий у отдыхающихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

На очередном совещании Главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями администраций городов и районов речь зашла о Седово. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

- Важным вопросом организации летнего оздоровительного сезона является готовность поселка Седово принимать на отдых жителей и гостей Республики, - обратился Денис Пушилин к главе администрации Новоазовского района Олегу Моргуну. - Олег Валерьевич, доложите, как подготовлен поселок Седово?

Олег Моргун считает, что поселок к курортному сезону готов. Проведены работы по благоустройству населенного пункта, ликвидации стихийных свалок, ремонту дорожного покрытия, восстановлению водоснабжения и освещения, МВД ДНР налажена система пропускного режима – увеличена пропускная способность до 100 человек в час.

Также глава района сообщил о работе оздоровительных учреждений.

- В Новоазовском районе расположено 43 оздоровительных учреждения, из них 39 – непосредственно в Седово, - сказал Олег Моргун. - В 2018 году работало 25 учреждений – 23 базы отдыха и 2 кемпинга. Сейчас готовы 28 учреждений – 24 базы отдыха и 4 кемпинга, которые могут принять около 5 тысяч отдыхающих в сутки.

Глава Республики поручил руководителю администрации района обеспечить соблюдение предпринимателями ценовой политики в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании. А также в срок до 31 августа контролировать обеспечение свободного доступа отдыхающих к пляжам на территории Седово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинская армия обстреляла из минометов Донецк: повреждены три дома
Россия выдала первые паспорта жителям ДНР и ЛНР
Для получения российских паспортов жителям ДНР обеспечат беспрепятственный проезд через границу
Календарь игр «Лиги Донбасса» среди футбольных команд ЛНР и ДНР
34 жителя ДНР поехали в Ростовскую область для получения российских паспортов
Удар стихии: в Луганске ливень затопил улицы, ветер валил большие деревья
Жители республик Донбасса поехали сегодня за первыми паспортами России
Погода на день в Луганске: 14 июня жара немного спадет, будет до 27 градусов
Погода на день в Донецке: 14 июня будет до 29 градусов
Украинские каратели сожгли в Золотом жилой дом, повредили пять домов, школу и два магазина
Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове
Юлию Чичерину наградили в ЛНР нагрудным знаком «За милосердие»
Центральный Республиканский банк ДНР выпустил памятный знак в честь пятилетия Республики
Игра с бензином и газовой горелкой маленькому жителю Луганска могла стоить жизни
В ООН потребовали восстановить мост у Станицы Луганской и построить дополнительные пункты пропуска
Леонид Пасечник: Основная задача ЛНР – восстановление разрушенных в результате ВСУ предприятий
Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой
Звание «Заслуженный врач ЛНР» получили 10 работников
Завтра выдадут первые 30 российских паспортов жителям республик
Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска
ВСУ продолжают размещать вооружение рядом с жилыми домами
Больше полумиллиона жителей Донбасса воспользовались поездами ДНР
В Луганске спасателям пришлось снимать застрявшего на дереве подростка
В Луганске двое детей сами спаслись из горящего дома до приезда пожарных
К 2020 году в ЛНР поднимут зарплаты бюджетникам на 70 процентов, а пенсии на 52 процента